Джакарта, , 12:56 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что жители страны смогут наблюдать частичное солнечное затмение 21 июня 2020 года, сообщает Detik.

Известно, что частичное солнечное затмение можно будет наблюдать в регионе острова Ява и в небольшой части острова Суматра.

По данным агентства, частичное солнечное затмение можно будет увидеть в 432 городах и районах в 31 индонезийской провинции.

В Индонезии первыми затмение увидят жители провинции Ачех в 13:16 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года тысячи людей из разных регионов Индонезии с энтузиазмом наблюдали за кольцеобразным солнечным затмением в провинции Риау.

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