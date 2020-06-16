Орск, Оренбургская область, , 12:55 — REGNUM В Орске Оренбургской области к административной ответственности привлечен завод синтетического спирта. Протокол составлен за неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, в январе-августе 2019 года предприятие не направляло в уполномоченный орган проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Росприроднадзор вынес постановлении о наказании в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Завод пытался обжаловать это решение в Ленинском районном суде Орска, но безуспешно.

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