Пятигорск, Ставропольский край, , 13:00 — REGNUM Одиннадцать новых случаев смерти пациентов с коронавирусом зарегистрировано на Северном Кавказе: девять в Дагестане, по одному в Ставропольском каре и Ингушетии. Всего в округе по состоянию на 10:35 16 июня скончались 593 человека с СOVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб.

Больше половины летальных исходов в СКФО приходится на Дагестан — 328. Далее расположились Ставрополье (71 случай смерти), Северная Осетия (66), Ингушетия (63), Кабардино-Балкария (39), Чечня (17) и Карачаево-Черкесия (девять).

Всего на Северном Кавказе выявлено 24 777 случаев заражения коронавирусом, 436 из них — за минувшие сутки. Выздоровел в округе 15 971 пациент с COVID-19, или примерно 64,4% от общего числа заразившихся людей. Больше всего активных больных в настоящее время в Кабардино-Балкарии — 1966.

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