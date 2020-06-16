Москва, , 12:53 — REGNUM Самыми главными событиями за последние 10−15 лет, которыми гордятся граждане РФ, стали воссоединение России с Крымом (16%) и проведение Олимпиады (10%), приводит данные опроса ВЦИОМ.

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Также граждане испытывают гордость за армию и военную промышленность (9%), за внешнюю политику и помощь Сирии (5%) и за проведение чемпионата мира по футболу (5%).

Среди граждан, живущих в России наше время, страна может гордиться Владимиром Путиным (13%), Сергеем Шойгу (6%), Сергеем Лавровым (3%), спортсменами, врачами, ветеранами и героями Великой Отечественной войны и учеными (по 3%).

Опрос проведен 6 июня 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, победа в Великой Отечественной войне остается главным событием, которое вызывает чувство гордости у 83% жителей России.

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