Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM Нельзя допустить раскола и разделения на почве поддержки или неодобрения деятельности схиигумена Сергия (Романова), заявил член церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерей Пётр Мангилев.

Как передаёт «ЕАН», религиозного деятеля спросили, как можно охаратеризовать поведение тех, кто защищает схиигумена.

«Всякая проповедь раскола и разделения опасна. Тот, кто сознательно ведет дело к расколу и разделению, соблазняя людей и подталкивая к этому, он, конечно, вовлекает себя в духовную пагубу», — ответил Мангилев.

Также протоиерей добавил, что людям нужно «хорошо подумать», прежде чем «в такое опускаться».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумен Сергий запрещён в священнослужении, также ему не дозволяется проповедовать. Судьбу Сергия должен решить церковный суд.

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