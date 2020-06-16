Варшава, , 12:50 — REGNUM В польском городе Радом не увенчалась успехом попытка исполнения решения бельгийского суда о возврате отцу в Бельгии четырёхлетней дочери, проживающей с бабушкой в Польше. Об этом сообщает «Польское радио».

Ранее суд в Брюсселе принял решение, что четырёхлетняя Инес должна вернуться к отцу, гражданину Бельгии. При этом суд даже не пытался поставить в известность о рассмотрении дела польских родственников девочки.

Три года назад мать девочки вернулась с дочерью в Польшу. В прошлом году мать умерла, а девочка осталась на попечении бабушки. По утверждению бабушки, отец девочки не поддерживал никакой связи с дочерью и решил вернуть её себе только после смерти матери.

Ребёнок живёт с бабушкой в Радоме, ходит в детский сад. Девочка не знает французского языка, а её отец — польского. По мнению бабушки, в случае если четырёхлетний ребёнок будет вырван из привычной среды и отдан незнакомому человеку в чужой стране, это станет для него шоком: девочка и её отец должны сначала узнать друг друга.

В понедельник, 15 июня, за девочкой в сопровождении сотрудников полиции прибыли представитель отца, польский судебный исполнитель и консул Бельгии. Отец ребёнка не приехал. Отстоять ребёнка помогло вмешательство депутата от правящей партии «Право и Справедливость» Анны Кветень. Судебный исполнитель Гжегож Турек отказался от исполнения поручения бельгийского суда. Теперь судьбу девочки решит польский суд в Катовице.