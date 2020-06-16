Воронеж, , 12:50 — REGNUM Ещё два пациента с положительными тестами на коронавирус скончались в Воронежской области за минувшие сутки, данные опубликованные в федеральной статистике подтвердили в региональном оперативном штабе.

Всего в Воронежской области скончались 24 человека с положительными тестами на коронавирус.

На 16 июня в регионе подтверждено 4 тыс. 861 случай заражения коронавирусом, 2 тыс. 116 человек выписаны с выздоровлением, в том числе за последние сутки — 100 человек.

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