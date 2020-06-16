Москва, , 13:29 — REGNUM В Кремле не сомневаются в том, что голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт со всеми мерами безопасности, необходимыми в период пандемии коронавируса. Об этом заявил 16 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Центризбирком работает в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором, все связанные с голосованием решения согласовываются с этим ведомством. Одним из приоритетов остаётся забота о здоровье организаторов голосования и людей, которые придут в нём участвовать, это «константа в подходе», добавил Песков.

Никаких оснований для сомнений в том, что все необходимые меры будут приняты, у Кремля нет, подчеркнул он.

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