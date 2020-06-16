Цхинвал, , 12:43 — REGNUM Запрет на проведение массовых мероприятий в Южной Осетии, введенный для защиты жителей от коронавируса, по случаю парада Победы и последнего звонка будет отменен. Об этом 16 июня сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, правительство Южной Осетии во время совещания, которое возглавлял премьер-министр республики Эрик Пухаев, решило внести изменения в постановление о мероприятиях по предупреждению распространения коронавируса. С 17 по 24 июня решено отменить запрет на массовые мероприятия.

В то же время, сообщается, что правительство оставило в силе до 30 июня запрет на свадьбы и другие торжества. Граница с Россией также будет оставаться закрытой.

Стоит отметить, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял приглашение на парад Победы в Москве. В Цхинвале в этот день также будут проходить торжества.

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