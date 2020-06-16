Симферополь, , 12:40 — REGNUM Для Крыма в период курортного сезона важно предотвратить распространение коронавирусной инфекции, не допустить выхода ситуации из-под контроля. Об этом 16 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов, комментируя решение не проводить в Симферополе и других городах полуострова, кроме Керчи, парад Победы.

«Это решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались последние несколько месяцев. Самая главная наша задача — предотвратить распространение коронавирусной инфекции, не допустить выхода ситуации из-под контроля. С этой целью необходимо проводить весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Для Крыма это особенно важно в период курортного сезона», — отметил Аксёнов.

Он выразил уверенность в том, что по накалу эмоций парад Победы в Керчи ничем не уступит праздникам прошлых лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики решили отказаться от проведения парада Победы в Симферополе. Помимо этого, парад отменили в Белгороде, Вологде, Курске, Нижнем Тагиле, Орле, Перми, Пензе, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Саранске, Челябинске, Ярославле и Якутске.

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