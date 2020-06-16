Нижний Новгород, 16 июня 2020, 12:34 — REGNUM Министерство социальной политики Нижегородской области объявило аукционы на приобретение 20 квартир для детей-сирот на вторичном рынке жилья в черте Нижнего Новгорода, — сообщает пресс-служба правительства региона.
Начальная максимальная цена контракта составляет 1 970 000 рублей. Заявки на участие принимаются до 19 июня.
Квартиры для детей-сирот должны отвечать всем требованиям благоустроенного жилья, быть не меньше 30 квадратов, в домах постройки не ранее 1970 года. Участвовать в аукционах могут физические и юридические лица.
Подробная информация и проект госконтракта размещены на сайте министерства социальной политики Нижегородской области.