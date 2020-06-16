История вопроса

Сиротой считается несовершеннолетнее лицо, родители которого умерли. До 18 лет сироты обычно проживают в специальных учреждениях. Предоставление детям-сиротам жилья после достижения возраста 18-и лет происходит в соответствии с Федеральным законом N 159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Социальное жильё получают дети-сироты, которые не получали ранее социального жилья, н владеют какими-либо пригодными для жилья объектами недвижимости и проживают в неприемлемых условиях. Для получения социального жилья необходимо до достижения возраста 23 лет обратиться в орган опеки со всеми необходимыми документами.

Жильё, получаемое детьми-сиротами, должно соответствовать указанным в законе требованиям, - быть отдельным, обладать всеми необходимыми коммуникациями и находиться в районе проживания получателя.

В связи с тем, что дети-сироты могут вследствие неопытности неправильно распорядиться жильём или стать жертвой мошенников, законом предусмотрена специальная форма договора найма, исключающая продажу, обмен или сдачу жилья в аренду в течение пяти лет.

