Калининград, , 12:33 — REGNUM За минувшие сутки в Калининградской области подтверждено 12 случаев коронавирусной инфекции. Всего к 16 июня зарегистрировано 2124 заболевших COVID-19, сообщили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Среди подтверждённых случаев пять выявлены без клинических проявлений, семеро заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у троих из них диагностирована пневмония, в том числе одна тяжелая форма.

На 16 июня обследовано 71 615 человек, из них выявлено 2124 случая заражения (1042 человека выздоровели), умерли 34, остаются под медицинским наблюдением 4832 человека, в том числе 86 в условиях обсерватора.