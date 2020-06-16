Нижний Новгород, , 12:33 — REGNUM В Нижнем Новгороде выстроились огромные очереди у отделений «Ситикард» — компании по обслуживанию транспортных карт, — сообщает »Нижний Новгород онлайн».

Многометровые очереди выстроились у пункта транспортной компании в районе Московского вокзала. По словам очевидцев, в очередях в основном стоят пенсионеры. Это те, кто не смог самостоятельно разблокировать свои проездные.

Напомним, транспортные карты жителей Нижегородской области были заблокированы из-за режима повышенной готовности. С 11 июня работу проездных разрешили. Компания «Ситикард» сообщила, что льготные проездные должны разблокироваться автоматически. При этом владельцам остальных проездных нужно обратиться в пункт обслуживания «из-за технических особенностей».

Чтобы самостоятельно снять блокировку, нужно приложить карту к валидатору в метро или воспользоваться приложением на Android. В верхней части Нижнего Новгорода есть только одна станция метро, а приложения смартфонов для пенсионеров слишком сложны.