Пермь, , 12:33 — REGNUM В Пермском крае увеличен на 370 мест коечный фонд для пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Дополнительные койки развернуты в Пермской центральной районной больнице в Лобаново (110 мест), в Краевой клинической психиатрической больнице (50 мест), в Пермской городской клинической больнице № 7 (210 мест).

На сегодняшний день для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе перепрофилировано 2 482 койко-места. Из них 1 414 мест оснащено кислородом, а более 500 — аппаратами искусственной вентиляции легких.

Добавим, в Пермском крае работает 20 COVID-центров. На 16 июня выявлено 2 805 носителей SARS-CoV-2. Лечение в больнице получают 792 пациента. Выздоровели 1 586 человек, скончался 91 зараженный коронавирусом пациент.