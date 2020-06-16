Воронеж, , 12:31 — REGNUM 281 человек скончался в стационарах Воронежской области, которые были перепрофилированы под госпитали для больных с коронавирусной инфекцией, за период с 1 апреля по 15 июня.

Данные со ссылкой на департамент здравоохранения Воронежской области опубликовала газета «Моё!». Из общего числа смертей в официальную статистику по смертности от СOVID-19 вошли лишь 22 летальных исхода. В остальных 259 случаях причиной смерти стала пневмония либо другие заболевания на фоне коронавируса.

Как пишет издание, в официальную статистику попадают лишь те пациенты, у которых лабораторно подтверждён коронавирус. При этом в инфекционные отделения, которые специализируются на лечении больных с коронавирусом, попадают и пациенты, у которых коронавирус лабораторно не подтверждён, однако у них наблюдаются симптомы вирусной пневмонии — основного осложнения при COVID-19. Также в «коронавирусные» отделения попадают пациенты с другими заболеваниями (например, сердечно-сосудистой системы) с положительными тестами на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 июня в Воронежской области официально подтверждено 4 тыс. 861 случай заражения, 2 тыс. 116 человек выздоровели, 22 человека скончались.

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