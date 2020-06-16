Москва, , 12:30 — REGNUM Защита актера Михаила Ефремова не стала обжаловать решение суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом 16 июня заявил адвокат Эльман Пашаев, сообщает ТАСС.

По его словам, Ефремов решил не обжаловать решение Таганского суда Москвы, так как восстанавливается после травм, полученных в результате ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, водитель которого погиб от полученных травм.

Читайте также: Адвокат Ефремова рассказал, почему актёр выпил перед ДТП