Нижний Новгород, , 12:28 — REGNUM Нижегородская специализированная кардиохирургическая больница имени Королева с 1 июля возобновит плановую госпитализацию пациентов, — сообщает пресс-служба правительства региона.

В период пандемии лечебное учреждение проводит онлайн консультации, также кардиохирурги в мае сделали 100 экстренных операций.

«Среди них — 15 операций на клапанах сердца, около 30 операций на сосудах, несколько десятков аортокоронарных шунтирований, а также 10 операций детям. Необходимость экстренного вмешательства помогают выявить телеконсультации. К решению сложных вопросов всегда готовы подключиться сразу несколько специалистов из разных медицинских учреждений, в том числе и федеральных», — рассказал главный врач больницыАнтон Максимов.

В этом году в Нижегородской области создана система оказания помощи пациентам с острым аортальным синдромом. Она позволяет круглосуточно оказывать консультативную и хирургическую помощь на базе специализированной кардиохирургической больницы пациентам с острыми жизнеугрожающими заболеваниями аорты.