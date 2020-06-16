Челябинск, , 12:26 — REGNUM В Челябинске сестра умершего от COVID-19 молодого человека обратилась к землякам с просьбой помочь его похоронить. Просьбу о помощи она изложила в соцсетях.

В мае умерла его мать. А гражданина отец до сих пор находится на больничном. С деньгами в семье напряжённо. Поэтому девушка и обратилась за помощью к горожанам.

Как пишет «Первый областной», 24-летний юноша работал водителем в одной из детских поликлиник. Месяц он провёл на аппарате ИВЛ.

Добавим, менее чем за сутки на похороны удалось собрать 40 тыс. рублей. Также помощь окажут администрация Челябинска и муниципальное учреждение «Челябмедтранс».