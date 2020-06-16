Тбилиси, , 12:25 — REGNUM Тот факт, что ни одного нового случая коронавируса за сутки в Грузии не зарегистрировано, никаких оснований для расслабления и ослабления внимания не дает, заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

Она призвала население по-прежнему строго соблюдать все правила и рекомендации минздрава, носить маски в закрытых помещениях и транспорте, соблюдать дистанцию и избегать больших собраний и скоплений людей.

«Отсутствие новых случаев не дает оснований для успокоения. Мы должны продолжать жить так, как живем сейчас, по нынешним правилам. То, что нет новых случаев, не дает оснований для расслабления. По-прежнему остаются в силе соблюдение социальной дистанции и ношение средств индивидуальной защиты», — заявила Эзугбая на традиционном утреннем брифинге на территории больницы.

Напомним, что по данным на 16 июня, за минувшие сутки в Грузии ни одного нового случая коронавируса не подтверждено, и общее число инфицированных составляет 879 человек. За этот же период число выздоровевших увеличилось на 20 человек и достигло 724 человек. В клиниках продолжает лечение 141 пациент. Скончались 14 человек.