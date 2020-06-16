Хартум, , 12:29 — REGNUM Лидер суданского ополчения, которое вело войну в западном Дарфуре 20 лет назад, отрицает факт совершения военных преступлений. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Али Кушайба в Международном уголовном суде.

По информации телерадиокомпании, он был лидером известного проправительственного ополчения, которое совершало зверства в отношении гражданского населения.

13 лет назад был выдан ордер на его арест, в котором перечислялись 50 пунктов военных преступлений и преступлений против человечности, включая убийства, изнасилования и пытки.

Кушайба сдался на прошлой неделе в Центральноафриканской Республике, где скрывался с февраля, когда правительство Судана объявило, что передаст подозреваемых МУС всех разыскиваемых лиц.

В ходе конфликта в Дарфуре было убито около 300 000 человек, а около 2,5 миллиона человек были перемещены, сообщают репортеры.