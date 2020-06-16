Красногорск, , 12:24 — REGNUM В Подмосковье выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет получили более 7,1 тыс. малоимущих семей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Московской области.

Выплаты положены семьям, чей доход не превышает прожиточного минимума в 13,1 тыс. рублей. Размер выплат составляет половину от прожиточного минимума, установленного для детей — это 6,3 тыс. рублей. По словам министра социального развития региона Ирины Фаевской, решение о выплатах принимались в срок не более 20 рабочих дней после сбора документов. Сведения об основных видах дохода запрашивались автоматически в рамках межведомственного взаимодействия.

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