Саратов, , 12:27 — REGNUM В День памяти и скорби 22 июня на территории Саратовской области в формате онлайн пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти», сообщает пресс-служба регионального министерства внутренней политики и общественных отношений.

По всей стране 22 июня 2020 года состоится минуту молчания в 12 часов 15 минут по московскому времени и зажгут 27 млн свечей, чтобы вспомнить каждого из погибших в годы Великой Отечественной войны. Присоединиться к акции сможет любой желающий и зажечь «Свечу памяти» на сайте деньпамяти. рф с 15 по 22 июня 2020 года. Каждая виртуальная свеча — это 1 рубль, который направят на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

В соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» любой пользователь может подарить «Свечу памяти» своим друзьям. В сети «Instagram» с 18 июня 2020 года пользователи смогут установить приложение маски «Свеча памяти», разместить видео в сториз и поделиться ею со своими подписчиками.

Организаторы приглашают к активному участию жителей Саратовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Железноводске 22 июня зажгут свечи в память о погибших во время Великой Отечественной войны жителях курорта. Патриотическая акция пройдёт на обновлённой Аллее Памяти, которую отремонтировали к юбилею Великой Победы.

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