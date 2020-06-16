Пермь, , 12:19 — REGNUM В Пермском крае летом 2020 года планируют открыть более 1 200 лагерей с круглосуточным и дневным пребыванием детей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Все лагеря подготовились к приему ребят и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Заезд начнется только после того, как позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, с одобрения Роспотребнадзора.

Напомним, в регионе ввели электронные сертификаты на детский отдых. За десять дней (с 5 по 15 июня) выдано более 1,5 тыс. сертификатов.

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