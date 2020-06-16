Пятигорск, Ставропольский край, , 12:20 — REGNUM Непогода ожидается в отдельных районах Северо-Кавказского федерального округа 16−18 июня. На регионы обрушатся ливни с грозой и градом, а скорость ветра в некоторых субъектах будет достигать 28 м/с, сообщил Гидрометцентр России.

По прогнозом синоптиков, сильный дождь, гроза, град в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии ожидаются 16 июня, в Чечне и Ингушетии — 16−17 июня, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — 16−18 июня. В Чечне и Ингушетии ветер в эти дни усилится до 23 м/с, а в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — до 28 м/с.

Кроме того, по данным Гидрометцентра, 16−18 июня на севере Ставропольского края и Дагестана отмечается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.