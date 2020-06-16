Мапуту, , 12:21 — REGNUM Двое мозамбикских журналистов, арестованных на прошлой неделе по подозрению в коррупции в центральной провинции страны, Софала, были освобождены. Об этом 16 июня передает ВВС Africa.

Арсенио Себастьян, который работает на Deutsche Welle, и Хорхе Малангазе на прошлой неделе были предъявлены обвинения в получении взяток от владельца отеля, который якобы попросил не публиковать фотографии людей, нарушающих меры по предотвращению распространения коронавируса в помещении.

Репортеры, однако, отрицали свою вину.

Эрнесто Нханале, член организации за свободу прессы Misa, которая спонсировала юридическую помощь журналистам, объявил об их освобождении. По его словам, суд постановил, что журналисты не брали взятку и нет никаких доказательств предполагаемого шантажа.

Он отметил, что арест журналистов был связан с другими причинами, которые должны быть расследованы.