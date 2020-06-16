Красноярск, , 12:17 — REGNUM В регионах Сибири фиксируют появление так называемых гибридных клещей. Больше всего их обнаружено на территориях Томской и Новосибирской областей, а также Алтая. В последние дни они появились и в районе Красноярского края. Об этом сообщается на сайте Сибирского федерального университета.

Как отмечается, новый вид является гибридом таёжного клеща и клеща Павловского. При этом отличить его на глаз невозможно. Неизвестно также, когда именно он возник.

«Будут ли эффективны существующие вакцины против вируса клещевого энцефалита у гибридных носителей, неясно. Пишут, что появился новый вид носителей, а не новый вид вирусов. Если вирусы в гибридных клещах не мутировали, эффективность вакцин не уменьшится», — отметила профессор кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии СФУ Ольга Тарасова.

По её словам, плотность популяции клещей в Красноярске в полтора раза выше, чем в соседнем Новосибирске. При этом носителей вируса клещевого энцефалита относительно немного, тогда как доля носителей боррелиоза гораздо выше.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Республике Алтай каждый третий исследованный клещ являлся носителем того или иного возбудителя инфекционного заболевания. К концу мая от их укусов пострадали более 2,3 тыс. жителей Горного Алтая. В Новосибирской области по ситуации на 16 июня клещи покусали уже 15 тыс. человек.

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