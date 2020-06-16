Пермь, , 12:17 — REGNUM В Пермском крае ввели выдачу сертификатов на детский отдых в дистанционном формате. Для этого в ход пошли электронные документы, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Механизм реализуют 14 муниципалитетов. Новый формат оказался востребованным. С 5 по 15 июня выдано более 1,5 тыс. сертификатов. Всего же планируют выдать около 12 тыс. сертификатов.

Стоит отметить, что в Прикамье действует первый этап безопасного поведения, который введен со 2 апреля. С улучшением эпидобстановки условия режима смягчают. Так, открыты крупные непродовольственные магазины, парикмахерские, разрешены прогулки. Старт летней детской оздоровительной кампании пока остается под вопросом.

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