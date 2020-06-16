Стокгольм, , 12:17 — REGNUM Согласно данным опроса, в Швеции семь из десяти человек старше 65 лет ответили, что чувствуют себя более неуверенно при появлении в общественных местах. Главная причина повышенной обеспокоенности пожилых шведов состоит в риске заразиться опасной коронавирусной инфекцией. Об этом 16 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.

В период с 8 по 20 мая специалисты социологической службы Sifo по заказу шведской железнодорожной компании Jernhusen провели исследование, в котором социологи постарались определить уровень обеспокоенности пожилых шведов при появлении в общественных местах, в частности, на территории вокзалов и железнодорожных станций. Всего в опросе приняли участие 1 000 человек.

Из тысячи респондентов, чуть более половины заявили, что они чувствуют себя более неуверенно в общественных местах, так как коронавирус начал распространяться с крайне высокой скоростью. Однако доля обеспокоенных людей старше 65 лет гораздо выше — семь из десяти.

«Проблемы пожилых людей, конечно, преобладают, потому что они являются уязвимой группой. Поэтому мы должны убедиться, что мы снимаем ограничения с оглядкой на безопасность», — заявил менеджер по безопасности Jernhusen Майкл Энглунд.