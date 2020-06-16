Варшава, , 12:13 — REGNUM За последние сутки на территории Польши было выявлено 407 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 июня сообщает польский минздрав.

По данным ведомства, в результате этого общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране составляет 30 195.

Также сообщается, что за истекшие 24 часа в Польше от COVID-19 скончались 16 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составляет 1 272.

При этом отмечается, что 14 564 человека в стране на данный момент вылечились от COVID-19, ещё 1806 находятся на госпитализации и 80 пациентов из данного числа подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число пациентов, умерших от COVID-19, на территории Болгарии за последние сутки возросло на два и стало составлять 176 человек.