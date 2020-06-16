Москва, , 12:16 — REGNUM У граждан РФ постепенно начинает вырабатываться иммунитет к антироссийской дезинформации, распространяемой в сети. Об этом 16 июня заявила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, люди уже начинают жаловаться на то, что устали от фейков в интернете. При этом граждане начинают пронимать, как отличить недостоверную информацию.

«Люди включают критическое мышление, недоверие к такой дезинформации», — сказала эксперт.

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