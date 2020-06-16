Москва, , 12:10 — REGNUM Жители России после отмены режима самоизоляции перестали играть в компьютерные игры (12%), смотреть кино и видеофильмы (8%) и заниматься самообучением (6%), приводит данные опроса ВЦИОМ.

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При этом при отмене карантина большинство граждан (70%) не перестали заниматься спортом, делать зарядку.

Не бросили хобби и другие увлечения 45%. Продолжили общение с близкими и родными 40% респондентов.

Телефонный опрос проведен 26 мая 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми популярными занятиями в период самоизоляции стали домашнее хозяйство, дети и дача (63%).

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