Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки подтверждена смерть еще 54 человек от COVID-19. Этот суточный показатель стал вторым по величине для города за всё время пандемии и впервые он оказался больше, чем суточная смертность в Москве за тот же срок.

Как рассказали 16 июня в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, новые смертельные случаи зарегистрированы на основе 15 заключений комиссии по анализу летальных исходов, а еще 39 — на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди умерших — 30 мужчин в возрасте от 45 до 92 лет, 24 женщины в возрасте от 53 до 95 лет.

«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19, — отметили в ведомстве. — Пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания».

Среди них — кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, пиелонефрит, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, ожирение, онкологические заболевания.

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Напомним, самый высокий суточный показатель смертности в Петербурге был зафиксирован 6 июня — 55 летальных исходов. За всё время от COVID-19 в городе скончались 689 человек.

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