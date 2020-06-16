Нижний Новгород, , 12:08 — REGNUM Своё влияние над Приволжским федеральным округом усиливает антициклон, который налаживает погоду в Центре России. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В большинстве регионов Поволжья осадков не ожидается. Температура воздуха в северных районах днём поднимется до 22…27°С, так же тепло в дневные часы будет и в Среднем Поволжье. В некоторых регионах воздух прогреется до 30 °C, осадков здесь так же не прогнозируют.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Пензенской области ликвидировали последствия ливня, убирали поваленные деревья. А жители Саратовской области публиковали в социальных сетях фотографии града размером с куриное яйцо.