Курган, , 12:07 — REGNUM В связи с жалобами медиков из села Веденское Кетовского района в СМИ, департамент здравоохранения Курганской области пояснил порядок «президентских» выплат за работу с пациентами с COVID-19. Официальное заявление опубликовано на сайте ведомства.

«В соответствии с постановлениями правительства РФ от 12 апреля 2020 года № 484 и от 2 апреля 2020 года № 415, стимулирующие выплаты полагаются только работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция», — поясняют в департаменте.

Сообщается, что в филиале Кетовской центральной районной больницы, расположенной в селе Введенское, «президентские» выплаты в полном объёме за апрель получил один врач общей практики и один фельдшер ФАП, которые непосредственно принимали участие в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19. Остальные медицинские работники ЦРБ, получают заработную плату в соответствии с действующим законодательством.

Дополнительно утверждены выплаты компенсационного характера для медиков, оказывающих помощ пациентам из групп риска — тем, кто осуществляет наблюдение и отбор биологического материала для лабораторного исследования у лиц с неподтвердившимся диагнозом. За апрель-май 2020 года данные выплаты получили восемь сотрудников Введенской участковой больницы.

Напомним, по жалобам медиков из Веденской больницы прокуратура Курганской области организовала проверку.

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