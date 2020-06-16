Калуга, , 14:49 — REGNUM В Калужской области предлагают 14 февраля сделать официальным праздником охотников, сообщает 16 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

По традиции, День охотника неофициально отмечается охотниками области 14 февраля — в день православного святого мученика Трифона, который считается покровителем охотников и рыболовов.

В настоящее время площадь охотничьих угодий Калужской области составляет 2,235 млн гектаров, 13,5% которых являются общедоступными. На территории области действует 83 охотничьих хозяйства.

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