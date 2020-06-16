Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM Жители Петербурга и Ленобласти встревожились в связи с возможной вырубкой деревьев на границе регионов. Речь идет о поселке Солнечное в Курортном районе Северной столицы. Как сообщают активисты, там были замечены свежие метки на деревьях вдоль лесной тропинки, которая не предназначена для транспорта.

«То, что отметины стоят на деревьях четко вдоль лесной дорожки, заставило граждан беспокоиться о возможном расширении дороги в этом месте», — заявляют они.

Представители «Зеленой коалиции Санкт-Петербурга» также указывают, что на приграничных к Курортному району территориях Ленобласти уже в течение трех лет развивается «конфликт, связанный именно с возможностью проезда к частным участкам в лесу, куда нет дороги».

Участки находятся в частной собственности на границе регионов у реки Сестры и садоводческого товарищества ЦНИИ ТС. Их общая площадь составляет 16 га. С 2017 года департамент лесного хозяйства по СЗФО судился с собственниками за эти территории, однако проиграл дело в суде, сейчас подана апелляция.

Местные жители опасаются, что один из собственников «организует себе дорогу через лес Курортного района Петербурга», поэтому метки на деревьях так насторожили жителей, указывают в «Зеленой коалиции».

В марте 2020 года комитет по благоустройству Петербурга сообщил, что строительство дороги на территории Комаровского лесничества не планируется.

«Однако за последующие месяцы планы вполне могли измениться, либо дорогу могут попытаться проложить нелегально. Если деревья спилят, то спасать будет нечего и с дорогой придется смириться. Сейчас в этом месте девственный лес с елями и соснами, водятся лоси, лисы, кабаны», — замечают активисты.