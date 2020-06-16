Владимир, , 12:04 — REGNUM Во Владимирской области 16 июня подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них 14 случаев выявлено в Гусь-Хрустальном, по десять — во Владимире и Муроме, восемь — в Собинке, семь — в Петушках, пять — в Юрьеве-Польском, три — в Коврове, два — в Александрове, один — в Вязниках.

Всего на территории региона зарегистрировано 3629 случаев заражения: 732 — во Владимире, 572 — в Гусь-Хрустальном, 462 — в Петушках, 337 — в Муроме, 309 — в Александрове, 254 — в Коврове, 171 — в Собинке, 132 — в Кольчугино, 133 — в Юрьеве-Польском, 103 — в Судогде, 93 — в Вязниках, 89 — в Киржаче, 65 — в Меленках, 62 — в Суздале, 52 — в Камешково, 27 — в Радужном, 25 — в Красной Горбатке, 11 — в Гороховце.

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