Оренбург, , 12:01 — REGNUM В Оренбурге дом-мастерская известной династии скульпторов Петиных станет собственностью региона. Такое решение приняла заслуженный художник РСФСР Надежда Петина. Документы находятся на стадии оформления. Министерству культуры поручено выступить стороной по договору пожертвования и провести в установленном порядке мероприятия по государственной регистрации договора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минкульте.

Дом-мастерская Гавриила и Надежды Петиных Министерство культуры Оренбургской области

В ведомстве подчеркнули, что подобного рода прижизненных дарений в истории современной культуры считанные единицы. Подаренный дом станет филиалом Оренбургского музея изобразительных искусств.

«Для меня очень важно, чтобы здесь кипела жизнь, чтобы сюда приходили люди. Я чувствую, что это будет. У меня даже стало легче на душе, когда я поняла, что память о нашей семье сохранится. Я рада, что наша мастерская в надёжных руках государства», — сказала Надежда Петина.

Среди имен, которыми гордится Оренбуржье, особое место занимают Гавриил и Надежда Петины. Дом-мастерская династии скульпторов, расположенный в историческом центре города на улице Комсомольской. Он являлся местом встреч творческой интеллигенции и местом для проведения мастер-классов. Здесь творили живописцы Николай Ледяев и Фёдор Козелков, чьи работы ныне составляют значительную часть коллекции Оренбургского музея изобразительных искусств. В этой мастерской Надежда Петина создала плеяду знаменитых скульптур, которые вписаны не только в пространство Оренбурга, но и многих городов России.

В доме-мастерской хранятся скульптуры, картины, личные вещи, фотографии Надежды Петиной и её отца Гавриила Петина. Сам дом построен при непосредственном участии скульптора: Петин был строителем, штукатуром и лепщиком.