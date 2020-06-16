Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев запретил проведение массовых мероприятий в муниципальных образованиях 24 июня. В этот день на Дону состоятся два военных парада в честь 75-летия Великой Победы — в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, однако присутствовать на них разрешено только ветеранам.

«Уважаемые главы, никаких других парадов, никаких мест кормления людей кашами мы не проводим, нет для этого сейчас предпосылок. Просто нужно людям правильно объяснить и сказать, что мы не хотим, чтобы вы заболели, мы бережём здоровье, пытаемся это сделать для жителей», — обратился к руководителям муниципалитетов глава региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, что парады в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне состоятся 24 июня в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Торжественный марш на Театральной площади областного центра впервые откроют кадеты-барабанщики.