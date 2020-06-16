Воронеж, , 11:58 — REGNUM 30-градусная жара возвращается в Воронежскую область с 18 июня, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального гидрометеоцентра.

16−17 июня погода в регионе будет относительно комфортной: +28…29 градусов днём и около +16 в ночные часы при небольшом ветре и переменной облачности.

Однако уже с 18 июня в регион вернётся 30-градусная жара, и продержится как минимум до выходных. Ночные температуры не будут опускаться ниже +20 градусов. Также 8−19 июня в регионе прогнозируются ливни и грозы.