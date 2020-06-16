Астрахань, , 11:56 — REGNUM В Астраханской области 16 июня подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в области зарегистрировано 2957 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 507 человек. За весь период 1773 человека выздоровели и были выписаны, 25 человек скончались. Под амбулаторным наблюдением находятся 3223 человека.

За весь период у 87 тыс. 962 человек взяли 94 тыс. 424 анализа на коронавирусную инфекцию. Коэффициент распространения инфекции с оставил 0,89.

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