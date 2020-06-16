Псков, , 12:03 — REGNUM В Псковской области с начала пандемии число заразившихся коронавирусной инфекцией почти достигло двух тысяч человек. За прошедшие сутки в регионе выявлено еще 95 инфицированных. Об этом 16 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 1996 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 596 человек, в том числе 30 — за последние сутки, скончалось за всё время 19 заболевших COVID-19.

На данный момент в области проведено 33 239 исследований на коронавирус.

Наибольшее число зараженных выявлено в двух крупнейших городах региона: Пскове (547) и Великие Луки (397). Для лечения заболевших в данных населенных пунктах созданы COVID-центры, куда направляются на лечение заболевшие. Кроме того, в районных и межрайонных леченых учреждениях развернуты дополнительные койки, которые, как ранее сообщалось, практически заполнены.

Читайте также: В Псковской области признали «колоссальный рост пневмоний»

Не лучим образом обстановка выглядит и в районах Псковской области. На сегодняшний день, согласно статистике, коронавирусом заражены в районах: Островском (161 человек), Псковском (142), Порховском (111), Великолукском (106). Меньше ста заболевших также выявлено в районах: Дновском (76), Плюсском (74), Невельском (72), Новосокольническом (49), Гдовском (47), Дедовичском (30), Печорском (29), Струго-Красненском (28), Опочецком (27). В Палкинском (18), Куньинском (17), Новоржевском (14), Себежском (13). В Бежаницком — девять, по шесть — в Локнянском, Пустошкинском и Пыталовском, по пять в Красногородском и Пушкиногорском и один в Усвятском районах.

Читайте ранее в этом сюжете: На Псковщине сообщили о 105 новых случаях заражения и двух смертях от COVID