Махачкала, , 11:49 — REGNUM Доследственная проверка организована в Дагестане по факту нападения граждан Азербайджана на сотрудников правоохранительных органов. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером возле села Куллар в Дербентском районе Дагестана, где МЧС развернул палаточный лагерь для азербайджанских граждан, которые ранее не смогли покинуть Россию из-за закрытия границы на фоне пандемии коронавируса.

По предварительным данным, примерно в 20:30 около 400 граждан Азербайджана, размещенные на территории общежития и палаточного городка, вышли на федеральную автодорогу «Кавказ» и пытались перекрыть движение автотранспорта. Так они выражали свое недовольство организацией их пропуска на родину.

Утихомирить дебоширов попытались сотрудники полиции и военнослужащие пограничного управления ФСБ России по Дагестану, однако граждане Азербайджана забросали их камнями и другими предметами. В результате, по данным следователей, пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей.

«Нарушители правопорядка доставлены в местный отдел полиции. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в СК.

Ранее в пресс-службе Дербентского района Дагестана ИА REGNUM сообщили, что беспорядки спровоцировали несколько граждан Азербайджана. Они, по словам собеседника, и раньше не раз «поднимали шум».

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