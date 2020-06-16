Москва, , 11:57 — REGNUM Свыше 312 тыс. человек остаются в России под контролем медиков из-за возможного заражения новым коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном 16 июня информационном бюллетене Роспотребнадзора.

Всего с начала года под медицинским наблюдением находилось 1 607 089 человек. По состоянию на 15 июня медики контролируют 312 707 человек.

Для здоровых людей, которые не могут жить изолированно, развёрнуты 332 обсерватора на более чем 36 тыс. мест, в них находятся 11 320 человек.

Отмечено также, что за период пандемии коронавируса в России проведено около 15,4 млн тестов.

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