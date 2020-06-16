Калуга, , 11:52 — REGNUM 77 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 16 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждён 5 тыс. 321 положительный тест: 2 тыс. 673 человека находятся на лечении, 2 тыс. 609 человек выздоровели, 39 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (673), в Обнинске (616), в Боровском районе (254), в Жуковском районе (180), в Малоярославецком районе (167) и в Дзержинском районе (126).

Лечение в стационарах получают 1155 человек. На инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 17 человек, на неинвазивной — 11, кислородная поддержка оказывается 593 пациентам. Число свободных мест в стационарах для лечения людей с коронавирусной инфекцией превышает 50%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки выявили 78 положительных тестов на коронавирус