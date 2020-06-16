Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM В Свердловской области стартовали работы по созданию программы для обеспечения безопасности в постэпидемический период. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Главой рабочей группы назначена ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

«Пандемия коронавируса показала, как много надо поменять в нашей жизни, работе и отдыхе, чтобы сделать нашу жизнь безопасной», — написал Куйвашев.

От программы ждут плана действий, который поможет избежать будущих угроз в сфере здравоохранения или подготовиться к ним.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области заразились коронавирусом уже 9789 человек.