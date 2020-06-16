Железноводск, Ставропольский край, , 11:41 — REGNUM В Железноводске 22 июня зажгут свечи в память о погибших во время Великой Отечественной войны жителях курорта. Патриотическая акция пройдёт на обновлённой Аллее Памяти, которую отремонтировали к юбилею Великой Победы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

«В 21:00 на Мемориале наши «Волонтёры Победы» зажгут ровно 812 свечей в память о каждом железноводчанине, который не вернулся домой с фронта, и чьё имя увековечено в «Книге Памяти» нашего города. Мы постараемся вспомнить всех героев и их бессмертный подвиг», — сказал мэр курорта Евгений Моисеев.

Глава города добавил, что жители и гости курорта также смогут принять участие в акции памяти при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Железноводск продолжает готовиться к «Маршу врачей», который пройдёт на курорте 24 июня. В 10 утра ставропольский город-госпиталь вместе со всей страной пройдёт парадным шествием по центральной улице Железноводска, чтобы возложить цветы к Вечному огню и отметить юбилей Великой Победы. Вся колонна «Марша врачей» будет одета в белые халаты, а сами участники парада будут соблюдать социальную дистанцию. Так Железноводск отмечает важную дату: именно в этот день в 1941 году было принято решение о создании эвакогоспиталей, которые вернули в строй более 30 тысяч советских солдат.

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