Оренбург, , 11:40 — REGNUM В Оренбургской области бывшего директора ФГБНУ «Оренбургская опытная станция садоводства и виноградства Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства» и ее экс — заместителя обвиняют в коррупционных преступлениях на сумму около 2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, бывшему руководству научного учреждения инкриминируют мошенничество, присвоение с использованием служебного положения, служебный подлог, превышение должностных полномочий.

По версии следствия, экс-глава Оренбургской опытной станции садоводства и виноградства в 2014—2019 годах присваивала денежные средства, которые полагались на выплату премиальных подчиненным научным сотрудникам. Кроме того, на трудоустраивались фиктивные работники, а их зарплата также шла в карман экс-директора. Большая часть преступлений совершалась при соучастии заместителя директора.

Ущерб научному учреждению оценивается в 2 млн 890 тыс. рублей. На имущество фигурантов уголовного дела, стоимость которого свыше 1 млн 700 тыс. рублей, наложен арест.