Киев, 16 июня 2020, 11:42 — REGNUM На 84 году жизни скончался Алексей Порошенко — отец бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность» 16 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Порошенко-старший был депутатом Винницкого облсовета, в 2009 году ему было присвоено звание Герой Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали с коронавирусной пневмонией.
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