Киев, , 11:42 — REGNUM На 84 году жизни скончался Алексей Порошенко — отец бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность» 16 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко» — сказано в сообщении.

Порошенко-старший был депутатом Винницкого облсовета, в 2009 году ему было присвоено звание Герой Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали с коронавирусной пневмонией.

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