Уфа, , 11:46 — REGNUM 64 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 июня сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По информации ресурса, в Башкирии всего выявили 4611 фактов заражения этой инфекцией. При этом 1940 граждан с ним справились (66 — в минувшие сутки).

За сутки не выявлено ни одной смерти от COVID-19. Таким образом, количество умерших пациентов с COVID-19 составляет 18 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах.

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